überaus

Die Fachstelle überaus beschäftigt sich mit einer Lebensphase mit besonderen Risiken, aber auch besonderen Chancen: die Übergänge in Ausbildung und Beruf. Dabei geht es um einen umfassenden Ansatz von Inklusion, also die Verwirklichung gesellschaftlicher Teilhabe auch in der beruflichen Bildung.Die Angebote von überaus umfassen die Handlungsfelder von der Berufsorientierung über die individuelle Begleitung und Qualifizierung bis hin zur Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung.