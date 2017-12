Fachakademie für Sozialpädagogik der AWO in München und Oberbayern gGmbH

Die Fachakademie für Sozialpädagogik der AWO in München und Oberbayern gGmbH ist seit 2013 staatlich anerkannt und bildet nach dem jeweils gültigen Lehrplan und der Schulordnung für die Fachakademien für Sozialpädagogik in Bayern aus. Die Ausbildung an der AWO-Fachakademie umfasst ein Sozialpädagogisches Seminar mit drei Klassen sowie vier Kurse in der Theorieausbildung zur/m Erzieher/-in incl. Berufspraktikum. Auch die OptiPrax-Ausbildung wird seit dem Schuljahr 2016/17 angeboten.