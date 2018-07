Jugendtreff Shalom

hinzugefügt: 3-07-2018 | Note: 0 | Bewertungen: 0

Der Jugendtreff Shalom ist eine offene Jugendfreizeitstätte für Jugendliche und junge Erwachsene in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Lippstadt. Neben den klassischen Angeboten der Offenen Jugendarbeit liegt unser Schwerpunkt seit einigen Jahren in der Medienpädagogik in den drei Bereichen Musik, Video und Computer.